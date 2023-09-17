Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове

В Харькове нанесены ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода, сообщает РИА Новости.

ВКС РФ 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога

Также разгромлен сортировочный железнодорожный узел. По словам местных жителей, они слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Ранее Россия нанесла удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраина

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