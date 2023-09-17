Под удар ракет попал танкоремонтный завод в Харькове
17 сентября 202302:02
В Харькове нанесены ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода, сообщает РИА Новости.
Также разгромлен сортировочный железнодорожный узел. По словам местных жителей, они слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.
Ранее Россия нанесла удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru