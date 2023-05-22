По объектам в Днепропетровске нанесен мощнейший комбинированный удар

По объектам Днепропетровска впервые наносится мощнейший комбинированный удар, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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В городе произошла серия сильных взрывов. Их было как минимум 15. Для этого использовались крылатые ракеты Х-101, Х-22. Также российская армия применила баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

После удара в городе наблюдается зарево от пожара. Также были разгромлены объекты в Харькове и Запорожье.

Ранее стало известно, что РФ наносит удары по складам украинских войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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