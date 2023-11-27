Пленный украинский боец заявил о нехватке подготовленных солдат
27 ноября 202306:45
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Богдан Куманский заявил, что армии не хватает подготовленных бйцов для штурмовых групп на запорожском направлении, сообщает ТАСС.
По его словам, командование направляет случайных бойцов. Куманский также отметил, многие солдаты самовольно покидают свои подразделения.
Ранее первая группа состоящего из бывших украинских пленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого выехала на боевое задание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru