Песков прокомментировал заявления Киева о Черном море
13 апреля 202314:26
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе на призыв сделать Черное море «морем НАТО» по аналогии с балтийским. Его слова приводит ТАСС.
«Черному морю никогда не бывать морем НАТО», - сказал Песков.
Политик напомнил, что это общее море для всех прибрежных стран. И этому морю суждено быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не пользуется приложением Telegram, сообщает «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru