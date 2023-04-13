Песков прокомментировал заявления Киева о Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе на призыв сделать Черное море «морем НАТО» по аналогии с балтийским. Его слова приводит ТАСС.

«Черному морю никогда не бывать морем НАТО», - сказал Песков.

Политик напомнил, что это общее море для всех прибрежных стран. И этому морю суждено быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не пользуется приложением Telegram, сообщает «Радиоточка НСН».

