Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине
10 апреля 202313:05
Москва и Киев не предлагали устроить перемирие на Пасху, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
"Она (инициатива, прим. ред) не была выдвинута", - сказал Песков.
Он добавил, что пока инициатив на пока не поступало, но Страстная неделя только началась.
Песков напомнил, что Россия выдвигала предложения по поводу перемирия, однако Украина отказывалась от него.
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru