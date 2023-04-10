Песков прокомментировал возможность пасхального перемирия на Украине

Москва и Киев не предлагали устроить перемирие на Пасху, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Она (инициатива, прим. ред) не была выдвинута", - сказал Песков.

Он добавил, что пока инициатив на пока не поступало, но Страстная неделя только началась.

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Песков напомнил, что Россия выдвигала предложения по поводу перемирия, однако Украина отказывалась от него.

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ФОТО: РИА Новости
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