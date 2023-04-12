Песков призвал проверить достоверность видео убийства украинского пленного
12 апреля 202314:52
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя кадры якобы убийства военного, призвал оценить их достоверность, после чего делать определенные выводы. Его слова приводит РИА Новости.
«[...] Затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», - сказал Песков.
Он напомнил, что мы живем в мире фейков, и потому необходимо проверить достоверность данной съемки.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru