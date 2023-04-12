Песков призвал проверить достоверность видео убийства украинского пленного

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя кадры якобы убийства военного, призвал оценить их достоверность, после чего делать определенные выводы. Его слова приводит РИА Новости.

«[...] Затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого», - сказал Песков.

Он напомнил, что мы живем в мире фейков, и потому необходимо проверить достоверность данной съемки.



