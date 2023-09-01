Песков: объекты военного производства на Украине станут целями для ВС России
Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию украинского конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, любые предприятия по производству вооружения становятся объектами для особого внимания для российских военных.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял. что Украина способна создать ракету большой дальности, которая может пролететь свыше 700 км, но массовое производство дальнобойного оружия сейчас наладить нельзя.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему обсуждается в Вашингтоне, но окончательного решения на этот счет пока нет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru