Песков об атаках дронами по России: мы будем готовы ликвидировать эту угрозу
11 сентября 202312:40
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с течением времени будет готова полностью ликвидировать угрозу атак украинскими беспилотниками по территории России.
По его словам, Киев тяготеет к продолжению ударов по России. Для прекращения этой практики и будет продолжаться спецоперация, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Песков назвал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru