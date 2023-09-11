Песков об атаках дронами по России: мы будем готовы ликвидировать эту угрозу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с течением времени будет готова полностью ликвидировать угрозу атак украинскими беспилотниками по территории России.

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По его словам, Киев тяготеет к продолжению ударов по России. Для прекращения этой практики и будет продолжаться спецоперация, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков назвал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУБеспилотникиДмитрий Песков

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