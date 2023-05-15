Песков назвал уткой сообщения о готовности Пригожина передать данные Украине

Сообщения Washington Post про якобы готовность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина передать данные Киеву похожи на утку, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», - сказал он журналистам.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что Пригожин якобы пытался договориться с ВСУ о выводе украинских войск из Артемовска в обмен на информацию о расположении солдат российской армии.

Пригожин рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ

Со своей стороны, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «красивым информационным вбросом» подобные сообщения.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что относится к главе «Вагнера» «крайне плохо», но при этом полностью уверен, что данная информация - вброс украинской разведки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвгений ПригожинДмитрий Песков

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