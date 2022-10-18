Перепрошивать дроны ВСУ научились в Запорожской области

Перепрошивку боевых дронов, которые ранее находились на вооружении украинских военных, наладили в Запорожской области.

«Мы запускаем перепрошивку всех трофейных беспилотников, мы разработали целую программу, по которой они будут теперь не во вред, а на пользу нам работать, то есть эти беспилотники полетят обратно, в ту сторону», - цитирует председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова ТАСС.

Ранее стало известно, что Украина увеличила свои военные расходы на 10,5 миллиардов долларов. Основная часть денег будет направлено на нужды Минобороны, а остальные средства пойдут другим силовым ведомствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

