Пентагон заявил о неготовности объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов

Представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что пока не готов объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов, пишет РИА Новости.

Чем хуже, тем дороже. Запад готов финансировать Украину и не пускать в НАТО ради своего спокойствия

«Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении», - заявил представитель Пентагона.

По его словам, у Соединенных Штатов есть разные вариации снарядов такого рода. Пентагон не рассматривает поставку старых модификаций, уточнил Райдер.

По данным Reuters, США могут 7 июля объявить о поставках кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Такие боеприпасы запрещены специальной конвенцией ООН, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
ТЕГИ:ВСУУкраинаСШАПентагон

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