Пентагон заявил о неготовности объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов
Представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что пока не готов объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов, пишет РИА Новости.
«Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении», - заявил представитель Пентагона.
По его словам, у Соединенных Штатов есть разные вариации снарядов такого рода. Пентагон не рассматривает поставку старых модификаций, уточнил Райдер.
По данным Reuters, США могут 7 июля объявить о поставках кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Такие боеприпасы запрещены специальной конвенцией ООН, сообщает «Радиоточка НСН».
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