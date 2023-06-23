Пентагон: Украина сама решила атаковать Чонгарский мост
23 июня 202300:25
В Министерстве обороны США отреагировали на удар украинской армии ракетами по Чонгарскому мосту, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции. «Это их битва», - заявил он.
Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru