Пентагон: Украина сама решила атаковать Чонгарский мост

В Министерстве обороны США отреагировали на удар украинской армии ракетами по Чонгарскому мосту, сообщает «РЕН ТВ».

Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS

Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции. «Это их битва», - заявил он.

Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаПентагон

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