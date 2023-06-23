Пентагон: Украина сама решила атаковать Чонгарский мост

Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, Киев сам выбирает цели для атак и проводит такие операции. «Это их битва», - заявил он.

Украинская армия выпустила по Чонгарскому мосту шесть снарядов. По предварительным данным, переправу атаковали дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

