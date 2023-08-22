Пентагон: Украина должна выполнить условия для получения F-16
Украинским властям нужно соответствовать ряду строгих критериев до того, как Вашингтон даст согласие на передачу истребителей F-16, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Среди них она назвала обучение английскому языку, логистика на земле. В Пентагоне подтвердили готовность участвовать в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут подготовить необходимое Киеву число летчиков.
Ранее стало известно, что власти Украины недоумевают из-за задержек с поставками американских истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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