Пентагон: Украина должна выполнить условия для получения F-16

Украинским властям нужно соответствовать ряду строгих критериев до того, как Вашингтон даст согласие на передачу истребителей F-16, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх.

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Среди них она назвала обучение английскому языку, логистика на земле. В Пентагоне подтвердили готовность участвовать в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут подготовить необходимое Киеву число летчиков.

Ранее стало известно, что власти Украины недоумевают из-за задержек с поставками американских истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиСпецоперацияУкраинаСША

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