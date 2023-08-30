Пентагон: объем помощи США Украине при Байдене превысил 43 млрд долларов

Объем военной помощи Вашингтона Киеву за время президентства Джо Байдена превысил 43 миллиарда долларов, сообщает Министерство обороны США.

Пентагон заявил о самостоятельности Киева в военных решениях

Всего американские власти дали обязательства на более чем 43,7 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена. При этом более 43 миллиардов приходится на время с 24 февраля 2022 года.

Как стало известно ранее, кассетные боеприпасы не попали в новый пакет военной помощи США Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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