Пекин заявил, что не поставляет оружие никаким сторонам конфликта вокруг Украины

По его словам, Пекин всегда выступал за мир и диалог относительно ситуации вокруг Украины. Как указал дипломат, Пекин всегда продвигал мирные переговоры.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

