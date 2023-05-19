Пекин заявил, что не поставляет оружие никаким сторонам конфликта вокруг Украины

Пекин не снабжает оружием ни одного из участников конфликта на Украине, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан.

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По его словам, Пекин всегда выступал за мир и диалог относительно ситуации вокруг Украины. Как указал дипломат, Пекин всегда продвигал мирные переговоры.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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