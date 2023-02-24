Пекин представил план по урегулированию конфликта на Украине
Власти КНР опубликовали документ по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает МИД Китая.
Пекин призывает прекратить боевые действия и начать переговоры, называя это единственным путем для выхода из кризиса. Также КНР предостерегла от разрастания конфликта.
Кроме того, Китай осудил политику злоупотребления односторонними санкциями, которые создают только новые проблемы.
Ранее украинский лидер заявил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования.
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