Пекин представил план по урегулированию конфликта на Украине

Пекин призывает прекратить боевые действия и начать переговоры, называя это единственным путем для выхода из кризиса. Также КНР предостерегла от разрастания конфликта.

Кроме того, Китай осудил политику злоупотребления односторонними санкциями, которые создают только новые проблемы.

Ранее украинский лидер заявил о намерении обсудить предложенный Китаем план мирного урегулирования.

