Пасечник заявил, что под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР
Практически вся территория Луганской народной республики находится под контролем Вооруженных сил России, за исключением примерно 1%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление врио главы ЛНР Леонида Пасечника.
По его словам, под контролем украинских войск находится населенный пункт Белогоровка и еще два «очень маленьких населенных пункта». Пасечник уточнил, что лишь «мизерный участок» территории республики неподконтролен ЛНР на сегодняшний день.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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