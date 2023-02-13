Пакистан отправил Киеву 10 тысяч реактивных снарядов «Градов»

Власти Пакистана отправили Киеву 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщает Economic Times со ссылкой на источники.

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По их словам, ракеты были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через немецкий порт Эмден. Кроме того, в январе судоходная компания Project Shipping из Карачи способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, в которых находились 50 тысяч боеприпасов.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что американский лидер Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины. По его словам, президент США должен привлечь триллионы долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПакистанСпецоперацияУкраина
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