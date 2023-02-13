Пакистан отправил Киеву 10 тысяч реактивных снарядов «Градов»

По их словам, ракеты были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через немецкий порт Эмден. Кроме того, в январе судоходная компания Project Shipping из Карачи способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, в которых находились 50 тысяч боеприпасов.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что американский лидер Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины. По его словам, президент США должен привлечь триллионы долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня.

