Пакистан отправил Киеву 10 тысяч реактивных снарядов «Градов»
Власти Пакистана отправили Киеву 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщает Economic Times со ссылкой на источники.
По их словам, ракеты были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через немецкий порт Эмден. Кроме того, в январе судоходная компания Project Shipping из Карачи способствовала доставке 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, в которых находились 50 тысяч боеприпасов.
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что американский лидер Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины. По его словам, президент США должен привлечь триллионы долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня.
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