«От Новороссии до Львова»: Миронов предложил бить по «глубоким тылам» Украины

Цели спецоперации на Украине невозможно достичь без ликвидации режима Зеленского, заявил в интервью НСН лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее допустил, что на фоне ежедневного изменения ситуации цели СВО могут быть несколько скорректированы.

«Цели специальной военной операции обозначены чётко, и их надо выполнять. Это демилитаризация и денацификация всей Украины. Без ликвидации режима Зеленского достичь этих целей невозможно. Как будет это сделано, - отдельный вопрос, но задачи должны быть выполнены. Если оставим хоть пядь земли под нацистами, то начинать все придется заново, но тогда будет еще труднее», - сказал Миронов.

При этом он допустил нанесение Россией ударов по Львову и другим «глубоким тылам» Украины

«Если и вести разговор о какой-то коррекции, то корректировать надо способы и методы достижения целей. С учётом атак по территории России нужно реагировать по глубоким тылам Украины, Львову и другим узлам. Собственно, это уже делается, поэтому, убежден, эффект обязательно будет. Он уже есть, просто пока не так всем заметен. Сначала мы разгромим бандеровцев и очистим от них Новороссию, а потом и всю Украину», - разъяснил лидер СРЗП.

Миронов также выразил уверенность, что Украина не сможет посеять панику среди россиян диверсиями и заявлениями о «контрнаступлении».

«Что касается "контрнаступления", атак и диверсий на нашей территории, то цель нацистов ясна: помешать нам достичь поставленных целей. Они пытаются запугать наше население, расшатать ситуацию внутри России, заставить руководство страны пересмотреть цели СВО. Уверен, у них ничего не получится. Цели так или иначе обязательно будут достигнуты», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимости демилитаризации и денацификации всей территории Украины, чтобы противостояние не переросло в «более сложный конфликт».

