Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ
В Сеть попала запись боя двух российских военнослужащих с украинскими солдатами. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
На записи видно, как двое российских солдат начали забрасывать окопы ВСУ гранатами. Один из украинских военных зашел с фланга и ранил бойца ВС РФ.
Столкновение зафиксировал беспилотник ВСУ.
«Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку», - пишет Telegram-канал.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что российские силы «юридически» взяли город Артемовск (Бахмут), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией
- Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ
- Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ
- Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter
- СМИ: на Миусской площади в центре Москвы произошел взрыв
- В Минздраве предложили ограничить законом репродуктивный возраст женщины
- «Хорошо работают»: Федерация мигрантов призвала поблагодарить силовиков
- FT сообщила о трудностях с установлением источника утечки из Пентагона
- СМИ: Зеленский пообещал отдать Польше территории взамен на помощь
- Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru