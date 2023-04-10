Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ

На записи видно, как двое российских солдат начали забрасывать окопы ВСУ гранатами. Один из украинских военных зашел с фланга и ранил бойца ВС РФ.

Столкновение зафиксировал беспилотник ВСУ.

«Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку», - пишет Telegram-канал.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что российские силы «юридически» взяли город Артемовск (Бахмут), передает «Радиоточка НСН».

