ООН начала собирать средства для Украины на зиму

«Мы и наши партнеры только что запустили инициативу о заявке на $268 миллионов для оказания помощи более чем 1,3 миллиона человек в предстоящие зимние месяцы», - цитирует представителя организации ТАСС.

Дюжаррик уточнил, что помощь будет включать ремонт дорог, поставку обогревательных приборов и теплой одежды.

Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что с начала года Украина получила $25 миллиардов финансовой помощи, передает «Радиоточка НСН».

