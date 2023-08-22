ООН начала собирать средства для Украины на зиму
Организация Объединенных Наций инициировала сбор средств для оказания гуманитарной помощи Украине зимой. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы и наши партнеры только что запустили инициативу о заявке на $268 миллионов для оказания помощи более чем 1,3 миллиона человек в предстоящие зимние месяцы», - цитирует представителя организации ТАСС.
Дюжаррик уточнил, что помощь будет включать ремонт дорог, поставку обогревательных приборов и теплой одежды.
Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что с начала года Украина получила $25 миллиардов финансовой помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru