Офицерам ВСУ в ДНР предложили отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
В ДНР посоветовали офицерам и солдатам ВСУ не участвовать в боевых действиях в Донбассе ради «сохранения своих жизней». Об этом заявил представитель Народной милиции Самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
Как сообщает RT, 24 января в ДНР зафиксировали подготовку украинских военных к началу активных боевых действий в Донбассе. До этого ВСУ уже перебросили на эту территорию восемь реактивных систем «Ураган» и «Смерч».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад поставляет на Украину оружие старого образца. По его словам, такая техника имеет ограниченное боевое значение и в случае войны с Россией не окажет практически никакого влияния.
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