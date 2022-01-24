Офицерам ВСУ в ДНР предложили отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»

Как сообщает RT, 24 января в ДНР зафиксировали подготовку украинских военных к началу активных боевых действий в Донбассе. До этого ВСУ уже перебросили на эту территорию восемь реактивных систем «Ураган» и «Смерч».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад поставляет на Украину оружие старого образца. По его словам, такая техника имеет ограниченное боевое значение и в случае войны с Россией не окажет практически никакого влияния.