Военнообязанные из Украины могут начать восстания в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Он отметил, что в Польше и других странах не будут удовлетворять «просьбу» Зеленского, так как это может привести к вооруженному сопротивлению.