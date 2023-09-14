Офицер Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию

Военнообязанные из Украины могут начать восстания в странах, которые будут выдавать их Киеву для службы в ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

Он отметил, что в Польше и других странах не будут удовлетворять «просьбу» Зеленского, так как это может привести к вооруженному сопротивлению.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Зеленский признал в интервью телеканалу CNN, что украинское наступление не кончится «хэппи-эндом».

Раньше на Украине мобилизовывали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных и больных, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

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ФОТО: скриншот с видео
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