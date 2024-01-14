Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны не согласны на заморозку конфликта с Россией.

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По словам Ермака, Киев никогда не соглашался на заморозку конфликта.

«Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», - сказал глава офиса президента Украины на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяццо Кассис сообщил о работе по подключению России к дискуссиям о завершении конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что мирная конференция невозможна без участия РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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