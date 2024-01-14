Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

По словам Ермака, Киев никогда не соглашался на заморозку конфликта.

«Это неприемлемо для украинского общества, и, конечно, для президента и его команды», - сказал глава офиса президента Украины на пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяццо Кассис сообщил о работе по подключению России к дискуссиям о завершении конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что мирная конференция невозможна без участия РФ, передает «Радиоточка НСН».

