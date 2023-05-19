Одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии
19 мая 202315:45
Одна из украинских электростанций остановила производство энергии, сообщает энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
Причиной приостановки производства ДТЭК назвал повреждение магистральных путей.
Отмечается, что на данный момент проводится работа по восстановлению объекта.
Ранее ДТЭК сообщила, что с сентября прошлого года объекты холдинга были повреждены 33 раза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru