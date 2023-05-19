Одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии

Одна из украинских электростанций остановила производство энергии, сообщает энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

Причиной приостановки производства ДТЭК назвал повреждение магистральных путей.

Отмечается, что на данный момент проводится работа по восстановлению объекта.

Ранее ДТЭК сообщила, что с сентября прошлого года объекты холдинга были повреждены 33 раза.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Электроэнергия

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