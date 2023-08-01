Объем прямой бюджетной поддержки США Киеву превысил 20 млрд долларов
Общий объем прямой бюджетной поддержки Киева со стороны американских властей превысил 20 млрд долларов, сообщила в Twitter посол США на Украине Бриджет Бринк.
По ее словам, данная сумма учитывает очередной грант Украине в 1,25 млрд долларов. Как отметила дипломат, прямая помощь является «жизненно важной частью обороны Украины против России».
Бринк указала, что средства позволят обеспечить работу экстренных служб, работников здравоохранения и учителей.
Бывший американский президент Дональд Трамп недоволен тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru