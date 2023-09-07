NYT: США скоро передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что американская сторона не раскрывает данных о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву.
10 августа Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов, поставленных США Киеву.
В июле президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут украинским военным кассетные снаряды из-за нехватки обычных боеприпасов. Украина получила бомбы в том же месяце. При этом Вашингтон потребовал от Киева отчитываться о том, что кассетные боеприпасы не применяют в городах или местах с плотной застройкой за их пределами. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, поставки такого вооружения американской стороной наносят серьезный удар «останкам российско-американских отношений», передает «Радиоточка НСН».
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