NYT: США разместят на Украине датчики определения силы ядерного взрыва
Соединенные Штаты начали устанавливать на Украины сенсоры, определяющие силу атомного взрыва и уровень радиации. Об этом со ссылкой на американское Национальное управление ядерной безопасности сообщает газета The New York Times.
Специалисты ведомства отметили, что в случае ядерного удара или утечки из атомного реактора данные немедленно поступят правительству США и центрам принятия решений в Европе.
По данным издания, США достигли с властями Украины договоренность о размещении датчиков. Началась подготовка специалистов и сбор необходимых данных.
В Вашингтоне уточнили, что установить виновного будет практически невозможно, если взрыв произойдет в результате доставки ядерного оружия на транспортном средстве.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в отсутствии ядерного оружия у Киева, передает «Радиоточка НСН».
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