NYT: США разместят на Украине датчики определения силы ядерного взрыва

Соединенные Штаты начали устанавливать на Украины сенсоры, определяющие силу атомного взрыва и уровень радиации. Об этом со ссылкой на американское Национальное управление ядерной безопасности сообщает газета The New York Times.

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Специалисты ведомства отметили, что в случае ядерного удара или утечки из атомного реактора данные немедленно поступят правительству США и центрам принятия решений в Европе.

По данным издания, США достигли с властями Украины договоренность о размещении датчиков. Началась подготовка специалистов и сбор необходимых данных.

В Вашингтоне уточнили, что установить виновного будет практически невозможно, если взрыв произойдет в результате доставки ядерного оружия на транспортном средстве.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в отсутствии ядерного оружия у Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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