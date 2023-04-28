NYT: США разместят на Украине датчики определения силы ядерного взрыва

Специалисты ведомства отметили, что в случае ядерного удара или утечки из атомного реактора данные немедленно поступят правительству США и центрам принятия решений в Европе.

По данным издания, США достигли с властями Украины договоренность о размещении датчиков. Началась подготовка специалистов и сбор необходимых данных.

В Вашингтоне уточнили, что установить виновного будет практически невозможно, если взрыв произойдет в результате доставки ядерного оружия на транспортном средстве.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в отсутствии ядерного оружия у Киева, передает «Радиоточка НСН».

