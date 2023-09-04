NYT: Отставка Резникова связана с затянувшимся конфликтом с Россией
Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с затягиванием конфликта с Россией. Об этом пишет The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Резникова от должности, напоминает «Свободная пресса». Пост министра обороны займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров, пишет Ura.ru.
«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — отмечается в материале.
NYT также указывает, что украинские СМИ и общественные организации критиковали Резникова за коррупцию в армии. Кроме того, из-за этого некоторые американские политики выступали за ограничение военной помощи Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru