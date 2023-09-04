NYT: Отставка Резникова связана с затянувшимся конфликтом с Россией

Американский космический корабль Crew Dragon вернулся с МКС на Землю У крымского побережья в Чёрном море уничтожен десант ВСУ Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку при новых условиях со стороны ООН Президент США расстроен тем, что на саммит G20 не приедет лидер КНР Камчатку засыпает пепел от вулкана Шивелуч