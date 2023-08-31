NYT: Киев разрабатывает около 6 моделей БПЛА с большой дальностью полета

Украина разрабатывает порядка шести моделей беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на украинских конструкторов.

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Отмечается, что разрабатываются беспилотники, которые, в частности, способны пролететь свыше тысячи километров.

Ранее, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 километров. По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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