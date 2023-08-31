NYT: Киев разрабатывает около 6 моделей БПЛА с большой дальностью полета

Отмечается, что разрабатываются беспилотники, которые, в частности, способны пролететь свыше тысячи километров.

Ранее, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 километров. По его словам, соответствующую информацию в ходе совещания с правительством он получил от Минстратегпрома страны, передает «Радиоточка НСН».

