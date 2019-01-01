Новости за ночь: Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Главные события ночи по версии НСН.
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Россияне с задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины танкера прилетели в Москву. Самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского сунда, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.
Накануне в СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера. Был проведен обыск, изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких норм не нарушали. Впоследствии в посольстве России в Киеве заявили, что моряков отпустили.
Как пояснили в украинской Службе безопасности, в ведомстве не нашли оснований для задержания российских моряков.
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Президент США Дональд Трамп посредством сенатора Линдси Грэм попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400. В этом случае Вашингтон гарантирует, что не будет вводить санкции.
Президент Турции Реджэп Таип Эрдоган считает С-400 «самой мощной системой ПВО в мире». Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло
Кондитерские изделия могут подорожать в России. Это может быть связано с ростом НДС на пальмовое масло с 10 до 20%. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате.
Норма, лишающая импортеров пальмового масла льготного НДС в 10%, содержится в принятой поправке к Налоговому кодексу, которая вступит в силу не ранее чем 1 октября. При этом пальмовое масло активно используется в производстве маргаринов и кондитерских жиров, и его подорожание может вызвать рост цен на сладости на 5–7%.
Эксперты говорят, что замену пальмовому маслу для ингредиентов кондитерской промышленности найти практически невозможно.
Соцсети высмеяли Кличко, когда он вновь не смог выговорить слово
Интернет обсуждает очередной словесный казус мэра Киева Виталия Кличко. Тот в беседе с журналистов не смог с первого раза выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз». Попробовав несколько раз, в итоге градоначальник сделал это только после помощи собеседника.
Соцсети на промах Кличко отреагировали мгновенно, видеозапись собрала тысячи комментариев. Самые безобидные выглядят так:
«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви»; «После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!" Миллионы просмотров гарантированы!»
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