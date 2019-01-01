Новости за ночь: Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

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Россияне с задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины танкера прилетели в Москву. Самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского сунда, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Накануне в СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера. Был проведен обыск, изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких норм не нарушали. Впоследствии в посольстве России в Киеве заявили, что моряков отпустили.

Как пояснили в украинской Службе безопасности, в ведомстве не нашли оснований для задержания российских моряков.

