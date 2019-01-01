Новости за ночь: Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

Главные события ночи по версии НСН.

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Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

Россияне с задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины танкера прилетели в Москву. Самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского сунда, приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Накануне в СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера. Был проведен обыск, изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж допросили. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких норм не нарушали. Впоследствии в посольстве России в Киеве заявили, что моряков отпустили.

Как пояснили в украинской Службе безопасности, в ведомстве не нашли оснований для задержания российских моряков.

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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Президент США Дональд Трамп посредством сенатора Линдси Грэм попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400. В этом случае Вашингтон гарантирует, что не будет вводить санкции.

Президент Турции Реджэп Таип Эрдоган считает С-400 «самой мощной системой ПВО в мире». Контракт на на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет «Триумфы». В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

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Цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

Кондитерские изделия могут подорожать в России. Это может быть связано с ростом НДС на пальмовое масло с 10 до 20%. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате.

Норма, лишающая импортеров пальмового масла льготного НДС в 10%, содержится в принятой поправке к Налоговому кодексу, которая вступит в силу не ранее чем 1 октября. При этом пальмовое масло активно используется в производстве маргаринов и кондитерских жиров, и его подорожание может вызвать рост цен на сладости на 5–7%.

Эксперты говорят, что замену пальмовому маслу для ингредиентов кондитерской промышленности найти практически невозможно.

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Соцсети высмеяли Кличко, когда он вновь не смог выговорить слово

Интернет обсуждает очередной словесный казус мэра Киева Виталия Кличко. Тот в беседе с журналистов не смог с первого раза выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз». Попробовав несколько раз, в итоге градоначальник сделал это только после помощи собеседника.

Соцсети на промах Кличко отреагировали мгновенно, видеозапись собрала тысячи комментариев. Самые безобидные выглядят так:

«Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви»; «После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!" Миллионы просмотров гарантированы!»

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ФОТО: fleetphoto.ru
ТЕГИ:МорякиТурцияПальмовое МаслоВладимир Кличко