Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет

В правительстве Норвегии заявили о планах передать Украине 160 ракет Helfire, а также пусковые установки для них, сообщает РИА Новости.

Кроме того, как отмечается, Киев получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил королевства.

Пентагон передаст Украине ПЗРК NASAMS

В норвежском военном ведомстве объявили, что на Украину будут отправлены 14 бронированных патрульных машин LAV-3 «Линс», в том числе и те, что применялись норвежскими военнослужащими в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ОружиеРакетыУкраинаНорвегия
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