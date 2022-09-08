Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет
В правительстве Норвегии заявили о планах передать Украине 160 ракет Helfire, а также пусковые установки для них, сообщает РИА Новости.
Кроме того, как отмечается, Киев получит приборы ночного видения из запасов вооруженных сил королевства.
В норвежском военном ведомстве объявили, что на Украину будут отправлены 14 бронированных патрульных машин LAV-3 «Линс», в том числе и те, что применялись норвежскими военнослужащими в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29.
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