Newsweek: без войск НАТО Украина потеряет Харьков и Одессу

Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, написали в статье для Newsweek обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

«Более 26 тысяч военных»: Шойгу назвал потери Украины в ходе контрнаступления

Эксперты полагают, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт Украина потеряет эти города. Ранделл и Гфеллер назвали эскалацию единственным способом удержать Харьков и Одессу.

По их мнению, контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий. Украинская армия оказалась не в состоянии пробить оборону ВС РФ, констатировали обозреватели.

Российские силы в ночь на 11 июля сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что противник потерял 70 бойцов и восемь боевых машин пехоты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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