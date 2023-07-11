Newsweek: без войск НАТО Украина потеряет Харьков и Одессу

Эксперты полагают, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт Украина потеряет эти города. Ранделл и Гфеллер назвали эскалацию единственным способом удержать Харьков и Одессу.

По их мнению, контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий. Украинская армия оказалась не в состоянии пробить оборону ВС РФ, констатировали обозреватели.

Российские силы в ночь на 11 июля сорвали попытку наступления ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что противник потерял 70 бойцов и восемь боевых машин пехоты, передает «Радиоточка НСН».

