New York Times: ВСУ стали реже получать пожертвования

По словам сотрудника одного из фондов Украины Олега Карпенко, проблемы со сборами также связаны с экономической ситуацией в государстве, она становится все более сложной. По данным издания, многие украинские военные полагаются на сборы для приобретения снаряжения, оборудования, а также ремонта техники.

Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».

