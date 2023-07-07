New York Times: ВСУ стали реже получать пожертвования
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже получать пожертвования, люди устали от конфликта. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на украинских солдат и сотрудников благотворительных фондов.
По словам сотрудника одного из фондов Украины Олега Карпенко, проблемы со сборами также связаны с экономической ситуацией в государстве, она становится все более сложной. По данным издания, многие украинские военные полагаются на сборы для приобретения снаряжения, оборудования, а также ремонта техники.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru