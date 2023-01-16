«Неудавшаяся атака»: Над Севастополем сбили семь беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в понедельник сбили семь украинских беспилотников, при этом никаких взрывов в городе не было.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь (…) Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем», - написал Развожаев в Telegram.