«Неудавшаяся атака»: Над Севастополем сбили семь беспилотников
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в понедельник сбили семь украинских беспилотников, при этом никаких взрывов в городе не было.
«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь (…) Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем», - написал Развожаев в Telegram.
По его словам, на Украине пытаются выдать сегодняшнюю неудавшуюся атаку за «очередную перемогу», утверждая, что в городе якобы были взрывы.
Развожаев в этой связи призвал доверять только официальной информации, заверив, что в Севастополе все спокойно.
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