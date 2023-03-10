Несколько районов Киева остались без света

В некоторых районах Киева отключена электроэнергия, сообщает ДТЭК.

Несколько населенных пунктов остались без света в Харьковской и Сумской областях

Отмечается, что отключение света происходит согласно графикам. В Голосеевском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах ожидаются отключения электроэнергии.

Добавляется, что причиной отключений являются повреждения оборудования энергообъектов.

Ранее сообщалось, что «Россети» начнут эксплуатировать электросети Херсонской области с 1 апреля.

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