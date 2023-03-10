Несколько районов Киева остались без света
10 марта 202314:17
В некоторых районах Киева отключена электроэнергия, сообщает ДТЭК.
Отмечается, что отключение света происходит согласно графикам. В Голосеевском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах ожидаются отключения электроэнергии.
Добавляется, что причиной отключений являются повреждения оборудования энергообъектов.
Ранее сообщалось, что «Россети» начнут эксплуатировать электросети Херсонской области с 1 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru