Головоломка для Байдена: Чем чревато появление американских военных на Украине
США уверяют, что не будут посылать своих военных на Украину для участия в боевых действиях, однако Вашингтон уже разместил свою элитную дивизию в Европе впервые за 80 лет.
Переброска американских военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.
«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — заявил он.
Автор статьи отметил, что американские войска будут помогать «отслеживать и учитывать самые современные вооружения», поставляемые на Украину. При этом он указал, что гибель хоть одного солдата США может быть расценена как нападение на НАТО.
«Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — отметил Бакби и подчеркнул, что Штаты могли заранее разработать план на случай «такого поворота событий».
Так, в Белом доме не раз отрицали отправку американских военных на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 1 ноября, что Штаты не ищут конфликта с Россией. При этом основными задачами он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении.
Несмотря на все обещания, США уже разместили в Европе дивизию, которая готова зайти на территорию Украины. Как сообщал CBS News, США впервые за 80 лет разместили в Европе дивизию «Кричащие орлы», состоящую из 4,7 тысяч военных, для участия в учениях. По словам командира дивизии, в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО она будет готова зайти на украинскую территорию.
«Для меня реальное значение присутствия здесь американских войск — это как если бы у вас были союзники в Нормандии до того, как там появился враг», — сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила, имея в виду знаковое сражение Второй мировой войны на северном побережье Франции.
Как отмечал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, российская армия порвет в клочья американскую 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», если она появится на территории Украины. По его мнению, американское подразделение могут отправить на Украину в случае поражения ВСУ на поле боя.
«Что произойдет, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — написал экс-сотрудник Белого дома на своем сайте.
Однако далеко не все эксперты согласны с мнением Пола Крейга. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что воздушно-десантные дивизии США находятся на высоком уровне, а «Кричащие орлы» являются элитной воинской частью с чрезвычайно высокой подготовкой.
«Сейчас стратегическая инициатива полностью в руках вооруженных сил Украины. С другой стороны, переоценка противника столь же вредна, как его недооцененность. В американской армии на сегодняшний день есть проблемы: молодежь неохотно идет в армию, здоровье у них не очень. Но элитные войска находятся в неплохом состоянии. Самый передовой у них – это корпус морской пехоты, но воздушно-десантные дивизии тоже на высоком уровне. "Кричащие орлы" – это элитная воинская часть. Армия США сильнейшая в мире, что бы там не говорили. Она сильна своим техническим оснащением», - говорил Прохватилов.
Так, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис 29 октября в статье для портала 19FortyFive указал на усиление присутствия Вашингтона и НАТО на Украине. Дэвис отметил, что передислокация военнослужащих США в последнее время заставляет сомневаться в словах президента страны Джо Байдена, который исключал отправку американских военных на Украину.
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