Головоломка для Байдена: Чем чревато появление американских военных на Украине

«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — заявил он.

Автор статьи отметил, что американские войска будут помогать «отслеживать и учитывать самые современные вооружения», поставляемые на Украину. При этом он указал, что гибель хоть одного солдата США может быть расценена как нападение на НАТО.

«Неясно, что может произойти, если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — отметил Бакби и подчеркнул, что Штаты могли заранее разработать план на случай «такого поворота событий».