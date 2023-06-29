Небензя: шанс на мир на Украине упущен весной 2022 года

По его словам, шанс на окончание конфликта был упущен весной 2022 года из-за позиции Украины. Теперь условия мира для Украины будут другими, подчеркнул Небензя.

Дипломат выразил уверенность, что поражение ВСУ является вопросом времени. Западное оружие не сможет поменять баланс сил в пользу Киева, убежден постпред.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине. Она упрекнула Киев в отсутствии желания вести переговоры, передает «Радиоточка НСН».

