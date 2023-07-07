Небензя назвал фейками «доказательства» использования иранских дронов в СВО
Попытки обвинить Москву в использовании дронов иранского производства в ходе специальной военной операции носят комичный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности международной организации.
По его словам, в СМИ появилась снимки украинского лидера Владимира Зеленского с якобы беспилотником «Шахед», при том, что размеры иранского летательного аппарата составляют три метра в длину с двухметровым размахом крыльев. «Таким образом, украинский президент должен быть ростом примерно 2,5 метра», — заявил дипломат.
Ранее Евросоюз ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед». Эти аппараты, как считает ЕС, страна поставляет России для использования в военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка
НСН».
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