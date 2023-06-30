Небензя: мобилизационный резерв Украины заканчивается

У Украины не осталось собственных вооружений, сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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По его словам, все идет к завершению мобилизационного резерва – страна способна воевать только поставляемым ей странами Североатлантического альянса оружием. «Зато пока еще остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе, как "запорожской мясорубкой"», - заявил дипломат.

Небензя отметил, что мест на украинских кладбищах уже не хватает.

При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы способны вести вооруженный конфликт с Россией на протяжении многих лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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