По его словам, все идет к завершению мобилизационного резерва – страна способна воевать только поставляемым ей странами Североатлантического альянса оружием. «Зато пока еще остались украинцы, которых как стадо гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления ВСУ, называемого украинцами не иначе, как "запорожской мясорубкой"», - заявил дипломат.

Небензя отметил, что мест на украинских кладбищах уже не хватает.

При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы способны вести вооруженный конфликт с Россией на протяжении многих лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

