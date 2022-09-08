Небензя: Киев принудительно эвакуирует своих граждан
Украинские власти с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при СБ ООН Василия Небензю.
По его словам, это делается даже если им не угрожает опасность. «С начала августа Украина проводит так называемую "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под ее контролем районов ДНР и ряда областей страны», — сказал дипломат.
Тех, кто не уезжает, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной.
Напомним, власти России запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине со стороны Запада. Оно должно состояться 8 сентября.
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