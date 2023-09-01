Назван срок обучения украинских на F-16

Военные летчики Украины будут учиться управлению F-16 в Дании 4-6 месяцев, а в Великобритании - 1-2 года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя украинских Воздушных сил Юрия Игната.

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По его словам, в Данию поехали опытные летчики, а в Британию — выпускники летного училища. Пилоты, которые отправились в Данию, имеют боевой, однако им надо переучиться на западную технику.

Также программа обучения предусматривает углубленное изучение английского языка.

США выгодно, чтобы Россия сбила как можно больше самолетов F-16, которые будут поставлены Западом Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
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