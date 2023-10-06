Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы
Президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский обвинил руководство Национальной гвардии в махинациях при закупке зимней формы для военнослужащих.
По его словам, Нацгвардия заключила контракт на пошивку зимней формой с компанией «Трейд-Прим», у которой нет собственного производства. Соколовский обратил внимание, что предприятие занимается сельским хозяйством.
Сумма контракта составляет 193 миллиона гривен ($5,3 миллиона), уточнил он.
«Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», - написал Соколовский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По данным издания Politico, украинские госпитали в Запорожье столкнулись с нехваткой медикаментов, сообщает «Радиоточка НСН».
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