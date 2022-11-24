Нацбанк Украины: в стране работают лишь четверть банкоматов

Отмечается, что продолжают работу более 1,5 тысячи банковских отделений и более 3,8 тысячи банкоматов. При этом по данным на июль работали более 15 тыс. устройств для получения денег.

Набанк отмечает, что банковая система страны «сохраняет стабильность – продолжают работу система электронных платежей и платежные карты.

После ударов по территории Украины во многих городах отключилось электричество, наблюдаются перебои с водой и связью, при этом блэкаут затронул даже Молдавию и Приднестровье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

