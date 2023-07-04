НАТО отказала Киеву в передаче F-16

Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления, сообщил LBC глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

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По его словам, вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.

Бауэр также отметил, что украинским военным «крайне тяжело» продвигаться на поле боя.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 не позже, чем через два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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