НАТО отказала Киеву в передаче F-16

По его словам, вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.

Бауэр также отметил, что украинским военным «крайне тяжело» продвигаться на поле боя.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 не позже, чем через два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

