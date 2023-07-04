НАТО отказала Киеву в передаче F-16
4 июля 202303:32
Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления, сообщил LBC глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.
По его словам, вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.
Бауэр также отметил, что украинским военным «крайне тяжело» продвигаться на поле боя.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина получит истребители F-16 не позже, чем через два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru