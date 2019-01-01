Накануне 9 мая Украина усилила охрану на границе с РФ
Накануне Дня Победы Украина усилила охрану на границе с Россией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Госпогранслужбе страны. Там отметили, что эти меры принимаются для того, чтобы не допустить ввоз в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других «средств террора», а также въезда лиц с «сепаратистскими и экстремистскими настроениями», подчёркивает RT.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что это, в частности, касается «лиц на мотоциклах».
Напомним, ранее военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий заявил, что на границе Украины и России следует разместить пояс ядерных мин. При этом он подчеркнул, что страна может без каких-либо препятствий разрабатывать ядерные вооружения, подчёркивает Ura.ru.
В эфире НСН член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что реализацией этой инициативы Украина нарушит взятые на себя ранее обязательства
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