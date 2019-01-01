Накануне 9 мая Украина усилила охрану на границе с РФ

Накануне Дня Победы Украина усилила охрану на границе с Россией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Госпогранслужбе страны. Там отметили, что эти меры принимаются для того, чтобы не допустить ввоз в страну оружия, боеприпасов, взрывчатки и других «средств террора», а также въезда лиц с «сепаратистскими и экстремистскими настроениями», подчёркивает RT.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что это, в частности, касается «лиц на мотоциклах».