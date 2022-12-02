На Запорожье сообщают о наращивании в регионе сил ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия наращивает свое присутствие в Днепропетровской области, а также на другой части Запорожья, подконтрольной Киеву.

«Пытается вылазками небольших штурмовых групп прощупывать линию оборону и наши позиции», - заявил Рогов РИА Новости.

К примеру, в Никополе, сообщил Рогов, уже сформировали тактическую группу из украинских боевиков. В сухую погоду ее хотят использовать для наступления. По его словам, на Запорожье украинскими формированиями переброшены артиллерии, снаряды.

Рогов отметил, что российская армия готова к провокациям противника, также продолжается работа по строительству фортификационных сооружений.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что от Москвы зависит прекращение конфликта на Украине.



