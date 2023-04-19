На западной технике ВСУ заметили новые опознавательные знаки
На поставленной западными странами технике ВСУ обнаружили новые опознавательные знаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На опубликованных кадрах видно технику со знаками в виде белой горизонтальной стрелы с цифрами.
Обозначения нанесли на американские БМП Bradley и два танка M-55S. Предполагается, что знаки могут использоваться в ходе планируемого Киевом контрнаступления.
Европейские союзники Украины не ждут больших успехов от ВСУ, сообщило ранее агентство Bloomberg. По данным журналистов, реалистичной целью является продвижение украинской армии на 30 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru