Заявления Кремля о том, что российская группа войск способна противостоять ВСУ без пополнения личного состава, не сулят украинским властям ничего хорошего, полагают журналисты.

По мнению издания, спокойствие руководства РФ доказывает, что Москва контролирует ситуацию в украинском конфликте. Киеву стоит насторожиться, пишет газета.

Украинская армия решится на контрнаступление лишь в том случае, если на Киев надавят из Вашингтона, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он усомнился в том, что ВСУ собрали для атаки 200-400 тысяч человек.

