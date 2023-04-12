На Западе назвали плохим знаком для Киева отсутствие мобилизации в РФ

Украинское руководство должно быть сильно встревожено отсутствием второй волны мобилизации в России, пишет австрийское издание Exxpress.

«Хотят оправдать потери»: Чего ждать от контрнаступления ВСУ

Заявления Кремля о том, что российская группа войск способна противостоять ВСУ без пополнения личного состава, не сулят украинским властям ничего хорошего, полагают журналисты.

По мнению издания, спокойствие руководства РФ доказывает, что Москва контролирует ситуацию в украинском конфликте. Киеву стоит насторожиться, пишет газета.

Украинская армия решится на контрнаступление лишь в том случае, если на Киев надавят из Вашингтона, заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор Сергей Липовой. Он усомнился в том, что ВСУ собрали для атаки 200-400 тысяч человек.

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