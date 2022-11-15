На Украине заявили об уничтожении объекта, снабжавшего электричеством Херсонскую и Николаевскую области
Объект инфраструктуры, который обеспечивал снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, разрушен. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено», — написал он в соцсетях.
По словам Кудрицкого, власти прорабатывают схемы поставок энергии в подконтрольную Киеву часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Украина попросила необходимое оборудование у зарубежных партнеров, Польша и Франция уже согласились оказать помощь.
На минувшей неделе был серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетики Украины, какой именно, в «Укрэнерго» не уточнили, пишет RT.
Ранее Кудрицкий на фоне ударов российской армии по инфраструктурным объектам на Украине призвал регионы и энергетиков «готовиться к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут», напоминает Ura.ru.
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