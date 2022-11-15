На Украине заявили об уничтожении объекта, снабжавшего электричеством Херсонскую и Николаевскую области

«Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> дополнительно расстреляно и сокрушено», — написал он в соцсетях.

По словам Кудрицкого, власти прорабатывают схемы поставок энергии в подконтрольную Киеву часть Херсонской области из соседних регионов. Кроме того, Украина попросила необходимое оборудование у зарубежных партнеров, Польша и Франция уже согласились оказать помощь.

На минувшей неделе был серьезно поврежден один из ключевых объектов энергетики Украины, какой именно, в «Укрэнерго» не уточнили, пишет RT.

Ранее Кудрицкий на фоне ударов российской армии по инфраструктурным объектам на Украине призвал регионы и энергетиков «готовиться к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут», напоминает Ura.ru.

